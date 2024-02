US-Sport kompakt Basketball-Weltmeister Schröder ohne Punkt bei Raptors-Pleite

Die Philadelphia Eagles werden das erste Spiel der US-Profiliga NFL in Südamerika austragen. In der ersten Woche der Saison 2024 wird das Team freitagabends in Sao Paulo gegen einen Gegner antreten, der noch bekannt gegeben wird. Das teilte NFL-Commissioner Roger Goodell am Montag mit. Schauplatz wird die Corinthians Arena sein, in der bei der Fußball-WM 2014 sechs Spiele ausgetragen worden sind.