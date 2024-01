US-Sport kompakt 49ers siegen 24:21 gegen die Packers – Ravens schlagen Houston

Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens sind in den NFL-Play-offs nur noch je einen weiteren Sieg vom Einzug in den Super Bowl entfernt. Bei am Ende strömenden Regen an der Westküste der USA gewannen die 49ers am Samstagabend ihr Heimspiel gegen die Green Bay Packers 24:21. Im Finale der National Football Conference (NFC) geht es am kommenden Wochenende entweder gegen die Detroit Lions um den deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown oder die Tampa Bay Buccanneers, die am Sonntag (21 Uhr MEZ) aufeinandertreffen.