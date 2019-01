Football-Spektakel : New England Patriots und Los Angeles Rams spielen um den Super Bowl

Star-Quarterback Tom Brady feiert seinen nächsten Einzug in den Super Bowl. Foto: dpa/Charlie Neibergall

Kansas City Das Finale in der NFL steht fest. Am 3. Februar stehen sich im Endspiel um den Super Bowl in Atlanta die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady und die Los Angeles Rams gegenüber. Beide Halbfinals waren heiß umkämpft. Ein Verlierer wurde benachteiligt.

Die New England Patriots und die Los Angeles Rams haben das Finale um den Super Bowl der amerikanischen Football-Liga NFL erreicht. Die Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady gewannen am Sonntag (Ortszeit) bei den Kansas City Chiefs 37:31 nach Verlängerung. Die Rams setzten sich zuvor im ersten Halbfinale ebenfalls nach Verlängerung 26:23 gegen die New Orleans Saints durch, profitierten dabei aber von einer Fehlentscheidung. Das Finale wird am 3. Februar in Atlanta ausgetragen.

Die Patriots stehen zum dritten Mal nacheinander im Endspiel. In der Overtime war es vor allem der 41-jährige Brady, der mit seinen präzisen Pässen die Fäden zog. Für den Sieg sorgte Running Back Rex Burkhead, der den Football aus zwei Yards in die Endzone beförderte.

Foto: ap, MG 22 Bilder Verrückte Fakten zum Super Bowl 2019

„Sie haben nicht aufgegeben. Und wir haben es ebenfalls nicht getan. Wir haben unseren besten Football am Ende gespielt. Es war ein Wahnsinnsspiel“, sagte der fünfmalige Super-Bowl-Gewinner Brady. Für ihn und Trainer Bill Belichick ist es bereits die neunte gemeinsame Super-Bowl-Teilnahme seit 2002.

Matchwinner der Los Angeles Rams war Greg Zuerlein mit seinem Field Goal aus 57 Yards in der Verlängerung. Den Rams half zuvor eine klare Fehlentscheidung. Die Unparteiischen übersahen beim Spielstand von 20:20 einen Regelverstoß von Los Angeles' Cornerback Nickell Robey-Coleman. Anstelle eines möglichen Touchdowns mussten sich die Saints mit einem Field Goal begnüge

„Es ist total frustrierend. Ich habe gerade mit Liga-Verantwortlichen telefoniert, und sie haben mir bestätigt, dass die Schiedsrichter einen Fehler gemacht haben. Das ist schwer zu verdauen“, sagte New Orleans' Trainer Sean Payton nach dem Spiel. Für die damals noch in St. Louis ansässigen Rams ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit 2002. Das Team verlor damals mit 17:20 gegen die Patriots.

(sef/dpa)