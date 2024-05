US-Sport kompakt Pacers beenden NBA-Saison der Knicks – Titelverteidiger Denver scheitert

Die Indiana Pacers haben die NBA-Saison der New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein beendet und stehen in den Finals der Eastern Conference. Die Pacers gewannen Spiel sieben der umkämpften Serie am Sonntag in New York 130:109 und sind erstmals seit zehn Jahren wieder in den Eastern-Conference-Finals. Dort treffen sie schon in der Nacht zu Mittwoch in Spiel eins in Boston auf die Celtics.