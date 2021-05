Eishockey-Legende : Gretzky tritt als Vizepräsident in Edmonton zurück

Edmonton Einen Tag nach dem Play-off-Aus der Edmonton Oilers ist Wayne Gretzky als Vizepräsident der NHL-Organisation zurückgetreten. Das verkündete der Kanadier am Dienstag via Twitter.

Vize-Präsident Wayne Gretzky verlässt die Edmonton Oilers nach dem Playoff-Aus in der nordamerikanischen NHL. Das twitterte der als größter Eishockey-Spieler der Historie geltende 60 Jahre alte Kanadier am Dienstagabend. Zuvor waren die Oilers, mit denen Gretzky als Spieler einst vier Stanley Cups gewann, in der ersten Playoff-Runde an den Winnipeg Jets gescheitert.