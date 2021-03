Tim Stützle & Co. : Nur Niederlagen für deutsche Eishockey-Profis in der NHL

Nur Niederlagen für deutsche Eishockey-Profis in der NHL

Tim Stützle & Co.

New York Kein guter Spieltag für die deutschen Profis in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL: Allesamt kassierten mit ihren Teams Niederlagen – auch der Viersener Tim Stützle, der ohne Torbeteiligung blieb.

Das vierte Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat den Buffalo Sabres in der NHL nicht zum erhofften Ende ihrer Niederlagenserie gereicht. Der Anschlusstreffer durch Rieder zum 2:3 gegen die New York Islanders war am Dienstagabend zugleich der Endstand aus Sicht des Schlusslichts der Ost-Division, das nun seit vier Spielen auf einen Sieg wartet.