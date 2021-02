NHL : Draisaitl und Stützle glänzen als Torvorbereiter

Köln Die deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl und Tim Stützle überzeugen in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Spielen ihrer Teams. Ein anderer deutscher Eishockey-Profi hingegen kommt nicht mal zum Einsatz.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun bleiben mit den Edmonton Oilers in der Erfolgsspur. Als Vorbereiter des zweiten Tores zum 3:0-Erfolg bei den Vancouver Canucks leistete der letztjährige MVP Draisaitl seinen Beitrag zum fünften Sieg der Oilers nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Edmonton bleibt Tabellenzweiter in der North Division.