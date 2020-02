Niederlage in Vegas : Draisaitl muss auf 100. Scorerpunkt in der NHL warten

Draisaitl muss auf 100. Scorerpunkt in der NHL warten

Niederlage in Vegas

Köln Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl muss noch auf seinen 100. Scorerpunkt in der nordamerikanischen Profiliga NHL warten. Der Kölner blieb beim 0:3 der Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights ohne Zähler

In der vergangenen Saison hatte Draisaitl mit 105 Punkten die magische Marke erstmals in seiner Karriere überboten. Ihm bleiben allerdings noch 18 Spiele in der Hauptrunde, um seinen persönlichen Rekord zu überbieten und als erster Deutscher die Art Ross Trophy für den besten Scorer der NHL-Saison zu gewinnen.