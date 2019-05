NHL-Play-offs : Kühnhackl steht mit New York Islanders vor dem Aus

Raleigh Auch Tom Kühnhackl konnte die Niederlage gegen Carolina nicht verhindern. Der deutsche NHL-Star gab die Vorlage zum 2:2. Am Ende reichte es für die New York Islanders aber nicht.

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl steht mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kurz vor dem Aus. Die Islanders unterlagen im dritten Spiel des Play-off-Viertelfinals bei den Carolina Hurricanes 2:5 und liegen in der Best-of-Seven-Serie 0:3 zurück. Kühnhackl gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Josh Bailey. Am Freitag (Ortszeit) kann Carolina in eigener Halle den Einzug ins Finale der Eastern Conference perfekt machen.