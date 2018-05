NHL: Washington Capitals starten mit Sieg ins Halbfinale der Play-offs

Eishockey in der NHL

Tampa Die Washington Capitals haben im ersten Halbfinalspiel der NHL-Playoffs gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft des nicht eingesetzten Eishockey-Nationaltorhüters Philipp Grubauer gewann am Freitag (Ortszeit) bei den favorisierten Tampa Bay Lightning mit 4:2 (2:0, 2:0, 0:2).

Washington hat in der Best-of-Seven-Serie somit erst einmal die Führung übernommen. Am Sonntag (Ortszeit) wird Spiel zwei erneut in Tampa ausgetragen.