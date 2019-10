NHL : Torpremiere für Kahun - Rieder verliert unter freiem Himmel

Düsseldorf Nationalstürmer Dominik Kahun hat in der Eishockey-Profiliga NHL sein erstes Tor für die Pittsburgh Penguins erzielt. Tobias Rieder unterlag beim 28. Freiluftspiel in der NHL.

Unter freiem Himmel unterlagen die Calgary Flames um Stürmer Tobias Rieder den Winnipeg Jets nach Verlängerung mit 1:2. Im NHL Heritage Classic in Regina/Saskatchewan traf Bryan Little vor 33.518 Zuschauern zum Sieg (64.). Das Duell im Mosaic Stadium war das 28. Freiluftspiel in der NHL. Erstmals wurde in Kanada auf neutralem Boden gespielt.