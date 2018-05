NHL: Tom Kühnhackl könnte DEB-Team nach Play-off-Aus verstärken

Pittsburgh Titelverteidiger Pittsburgh Penguins ist im Kampf um den erneuten Gewinn des Stanley Cups gescheitert. Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl könnte nach dem Ausscheiden von den Penguins die noch sieglose deutsche Auswahl bei der WM in Dänemark unterstützen.

Bundestrainer Marco Sturm sagte nach der 0:3-Niederlage gegen die USA am Montag, dass er erst am Dienstag eine Entscheidung über eine mögliche Nominierung Kühnhackls treffen werde. Zeitgleich deutete er jedoch an, dass es für einen WM-Einsatz des 26-jährigen Landshuters möglicherweise schon zu spät sei. "Bis er hier ist, ist es einfach schwierig", sagte Sturm.