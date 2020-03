Deutsche in der NHL : Rieders Calgary Flames mit wichtigem Sieg

Calgary Die Calgary Flames haben sich in der Pacific Division der NHL auf einen Playoff-Platz gespielt. Colorado Avalanche hingegen kassierte ein knappe Niederlage.

Den Calgary Flames mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder ist auf dem Weg in die NHL-Playoffs ein wichtiger Sieg gelungen. Das Team gewann am Mittwochabend (Ortszeit) gegen die Columbus Blue Jackets in der Verlängerung mit 3:2 (0:2, 0:0, 2:0). In der Pacific Division liegt Calgary auf Rang drei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt und hat drei Punkte Vorsprung auf die Vancouver Canucks.