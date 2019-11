NHL : Rieder kassiert mit Calgary vierte Niederlage in Folge

Rieder kassiert mit Calgary vierte Niederlage in Folge

Las Vegas Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Calgary Flames in der nordamerikanischen NHL die vierte Niederlage in Folge kassiert.

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder schlittert mit den Calgary Flames nach einem torlosen Wochenende in der nordamerikanischen Profiliga NHL in eine Krise. Das bittere 0:6 bei den Vegas Golden Knights war für die Flames die vierte Niederlage nacheinander und folgte einen Tag nach einem 0:3 bei den Arizona Coyotes. Seit genau 130:03 Minuten ist Calgary damit ohne Torerfolg und liegt mit 23 Punkten aus 23 Spielen außerhalb der Play-off-Ränge in der Western Conference.