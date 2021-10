21 spiele ohne Bezahlung : NHL sperrt Sharks-Stürmer Kane wohl wegen gefälschtem Impfnachweis

San Jose Die NHL scheint einen Corona-Skandal zu haben: Der Starstürmer Evander Kane soll seinen Impfnachweis gefälscht haben. Nun wurde er lange gesperrt.

Sein Klub bestätigte am Montag (Ortszeit): „Wir wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass Evander Kane für die Nichteinhaltung der Sicherheitsprotokolle für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt wurde. Wir sind extrem enttäuscht und werden Evanders Status nicht weiter kommentieren, bevor die verhängte Sperre abgelaufen ist.“

Der 30-Jährige, gegen den in der Vergangenheit wegen Glücksspielvorwürfen ermittelt worden war, sprach von einem Fehler, der aufrichtig bedauere und für den er die Verantwortung übernehme. „Während meiner Suspendierung werde ich weiterhin an Beratungsgesprächen teilnehmen, die mir helfen sollen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen“, erklärte er.