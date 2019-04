NHL-Playoffs : San Jose Sharks treffen im Viertelfinale auf Grubauer

San Jose Die San Jose Sharks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Playoff-Viertelfinale erreicht. Dort treffen sie nun auf den deutschen Torhüter Philipp Grubauer mit Colorado Avalanche.

Die Kalifornier konnten sich am Dienstag (Ortszeit) im entscheidenden siebten Spiel der Erstrundenserie gegen Vizemeister Vegas Golden Knights knapp mit 5:4 (0:1, 0:1, 4:2) nach Verlängerung durchsetzen.

Nachdem die Sharks im dritten Drittel mit vier Toren in Überzahl einen 0:3-Rückstand wettmachen konnten, brachte Vegas' Jonathan Marchessault mit dem Ausgleich sein Team in die Verlängerung. Dort sorgte San Joses Barclay Goodrow für die Entscheidung. Im Viertelfinale trifft San Jose auf die Colorado Avalanche um Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Die Avs bezwangen in der ersten Runde die Calgary Flames mit 4:1-Siegen.