NHL : Titelverteidiger Washington scheitert im Entscheidungsspiel

Washington Titelverteidiger Washington Capitals ist bereits im Achtelfinale der NHL-Play-offs gescheitert. Die Mannschaft um Superstar Alexander Owetschkin unterlag den Carolina Hurricanes 3:4. Carolina trifft im Viertelfinale auf die New York Islanders mit den deutschen Nationalspielern Thomas Greiss und Tom Kühnhackl.

Für die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin ist der Traum von der Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bereits früh geplatzt. Der Hauptstadtklub verlor das entscheidende siebte Spiel der Achtelfinalserie gegen die Carolina Hurricanes vor eigener Kulisse mit 3:4 nach Verlängerung. Als Dritter der Eastern Conference war der Stanley-Cup-Sieger als Favorit in das Aufeinandertreffen gegangen.

"Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben nicht so gespielt, wie man es in entscheidenden Momenten tun muss", sagte Owetschkin: "Es ist enttäuschend und frustrierend - gerade nach den Erlebnissen in der vergangenen Saison." Für die Capitals war es das erste Achtelfinal-Aus seit 2013.