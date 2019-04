NHL-Play-offs : Kühnhackl mit den Islanders auf Viertelfinal-Kurs

Tom Kühnhackl (l) kämpft mit Garrett Wilson um den Puck. Foto: USA TODAY Sports/Charles LeClaire

Pittsburgh Die New York Islanders haben in den Play-offs der NHL einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Beim dritten Sieg gegen die Pittsburgh Penguins glänzte Tom Kühnhackl als Vorlagengeber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders im dritten Playoff-Spiel den dritten Sieg eingefahren. Bei den Pittsburgh Penguins behielten die New Yorker am Sonntag mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) die Oberhand. Den Islanders fehlt nur noch ein Sieg, um die Best-of-Seven-Serie für sich zu entscheiden.

Während Kühnhackls deutsche Teamkollegen Thomas Greiss und Dennis Seidenberg nicht zum Einsatz kamen, bereitete der 27-jährige Angreifer das 2:1 durch Brock Nelson vor (15.). Zuvor hatte Garret Wilson die Hausherren in Führung gebracht (13.) und Jordan Eberle ausgeglichen (14.). Nach einem torlosen Mitteldrittel erhöhte Leo Komarov neun Minuten vor der Schlusssirene auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Anders Lee mit einem Treffer ins verwaiste Penguins-Tor. Pittsburghs Superstar Sidney Crosby blieb auch im dritten K.o.-Spiel ohne Scorerpunkt.

(dpa)