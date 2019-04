NHL-Play-offs : Grubauer sorgt für Avalanche-Sieg - Kühnhackl verliert mit Islanders erneut

New York Dank der Paraden von Nationalspieler Philipp Grubauer hat die Colorado Avalanche in der Play-off-Viertelfinalserie ausgeglichen. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl steht mit seinem Team derweil vor dem Aus.

"Er ist der entscheidende Faktor, warum wir so gut da stehen. Er stach die letzten zwei Monate der regulären Saison heraus - und sticht nun auch in den Play-offs heraus. Er gibt uns in jedem Spiel die Chance zu gewinnen", lobte Avalanche-Verteidiger Tyson Barrie den erneut starken deutschen Nationaltorhüter in höchsten Tönen. Barrie glänzte selbst mit einem Treffer und zwei Assists.