NHL-Play-offs : Auftakt-Niederlagen für Grubauer und Kühnhackl

Philipp Grubauer kann den Treffer nicht verhindern. Foto: dpa/Chris Brown

New York Zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mussten die beiden deutschen Nationalspieler Philipp Grubauer und Tom Kühnhackl Niederlagen hinnehmen. Grubauer unterlag mit Colorado den San Jose Sharks, Kühnhackl verlor mit den New York Islanders gegen Carolina.

Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer und der zweimalige Meister Tom Kühnhackl sind mit Niederlagen in das Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet. Nationaltorhüter Grubauer kassierte mit der Colorado Avalanche eine 2:5-Pleite bei den San Jose Sharks, Stürmer Kühnhackl verlor mit den New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes auf eigenem Eis 0:1 nach Verlängerung.

Colorado war in San Jose durch Gabriel Bourque (3.) und Colin Wilson (24.) zweimal in Führung gegangen, doch drei Treffer im Mitteldrittel drehten die Partie zugunsten der Kalifornier. Grubauer hielt 22 von 26 Schüssen auf sein Tor. Spiel zwei der Serie best of seven findet am Montag erneut bei den Sharks statt.

Die Islanders stehen dagegen schon am Sonntag im zweiten Aufeinandertreffen mit den Hurricanes unter Druck. Bei einer weiteren Heimpleite droht den New Yorkern das Aus. Nach drei torlosen Dritteln sorgte Jordan Staal nach 4:04 Minuten der Overtime mit dem einzigen Treffer des Abends für die Entscheidung. Kühnhackl, 2016 und 2017 Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins, stand 14:19 Minuten auf dem Eis.

(eh/sid)