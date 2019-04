NHL-Play-offs : Blues schlagen Dallas Stars in wilder Schlussphase

Dallas Die St. Louis Blues haben Spiel drei in der Play-off-Serie gegen die Dallas Stars gewonnen. Damit führt das Team aus Missouri mit 2:1. Beim 4:3-Sieg behielten die Blues in einer wilden Schlussphase die Nerven.

Die St. Louis Blues haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Dallas Stars nach einer wilden Schlussphase wieder vorgelegt. Im dritten Spiel der Best-of-Seven-Serie gewann das Team aus Missouri bei den Texanern 4:3 und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Spiel Nummer vier findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in Dallas statt.