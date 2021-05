Dritte Niederlage im dritten Spiel : Draisaitl droht mit Edmonton erneut frühes Aus

Winnipeg Den Oilers droht erneut ein frühes Aus in den Play-offs. Trotz eines Doppelpacks von Leon Draisaitl verlor Edmonton auch Spiel drei gegen die Winnipeg Jets. Dagegen erreichte Philipp Grubauer mit Colorado Avalanche im Schnelldurchgang die nächste Runde.

Den Edmonton Oilers um die deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun droht zum zweiten Mal in Folge ein frühes Aus in den Playoffs der nordamerikanischen NHL. Die 4:5-Niederlage nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets am Sonntagabend (Ortszeit) sorgte dafür, dass die Oilers in der Best-of-Seven-Serie mittlerweile mit 0:3 zurückliegen. Sollten die Jets noch ein weiteres Spiel gewinnen, stünden sie in der zweiten Runde. Spiel vier findet am Mittwoch bei den Jets statt.