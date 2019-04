NHL-Play-offs : Owetschkin streckt Gegenspieler bei Prügelei nieder

Denver Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche in den Play-offs der NHL einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Torhüter überzeugte beim 6:2-Sieg gegen die Calgary Flames mit 27 Paraden. Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin lieferte sich eine Schlägerei.

Colorado Avalanche hat mit dem deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer in den Play-offs der Eishockey-Profiliga NHL einen deutlichen Sieg gefeiert. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger setzte mit einem 6:2-Sieg gegen die Calgary Flames im heimischen Pepsi Center in Denver ein Ausrufezeichen und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung.