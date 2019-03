Magischer Abend in der NHL: Nach Draisaitls Hattrick regnet es Mützen

Magischer Abend in der NHL

Edmonton Leon Draisaitl spielt die bislang beste NHL-Saison seiner noch jungen Karriere. Nach seinem ersten Dreierpack ist die magische 100-Scorerpunkte-Marke ist nur noch ein Tor oder einen Assist entfernt.

Stolz hielt Leon Draisaitl die drei Pucks in die Kamera. "Hat Trick" stand auf jedem einzelnen, schnell mit einem Filzer auf Klebeband gemalt. "Ein großer Abend", sagte der deutsche Eishockeystar der Edmonton Oilers nach seinem ersten Dreierpack in der NHL-Hauptrunde und war ein Stück weit erleichtert: "Ich habe lange genug dafür gebraucht."

An einem magischen Abend im Rogers Place regnete es gut 90 Sekunden vor dem Spielende zum zweiten Mal Mützen von den Rängen, so wie es Tradition nach einem Hattrick ist. Draisaitl (23) hatte zum 8:4-Endstand gegen die Los Angeles Kings getroffen, zuvor waren bereits seinem Teamkollegen Ryan Nugent-Hopkins drei Tore gelungen.

Nach seinen Saisontoren Nummer 44 bis 46 und Vorlage Nummer 53 steht der gebürtige Kölner jetzt bei 99 Scorerpunkten, schon am Donnerstag kann gegen Dallas die 100 fallen. Auch 50 Treffer sind bei sechs ausstehenden Hauptrundenspielen noch drin. "Ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ich möchte mir selbst keinen Druck machen", betonte Draisaitl.

Die Oilers schrieben bei Twitter vom "Drat Trick", den Harley-Davidson-Motorradhelm, der dem Mann des Tages in der Kabine aufgesetzt wird, bekam aber Nugent-Hopkins. Beide hätten ihn verdient gehabt, das Duo schrieb gemeinsam Klubgeschichte: Zuletzt hatten am 20. Dezember 1985 zwei Profis in einer Partie mindestens drei Tore erzielt. Es waren Jari Kurri (4) und Paul Coffey (3) - bei einem 9:4 gegen L.A.