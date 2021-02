Auf Gretzkys Spuren : Draisaitl mit sechs Torvorlagen bei Oilers-Sieg gegen Ottawa

Edmonton Weiterer Höhepunkt in der Karriere von Leon Draisaitl: Im Spiel gegen die Ottawa Senators mit Tim Stützle steuerte der 25-Jährige sechs Assists zum 8:5-Sieg bei. Er schrammte damit nur knapp am NHL-Rekord vorbei.

Mit sechs Torvorlagen hat NHL-Star Leon Draisaitl beim 8:5 der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle eine persönliche Bestleistung aufgestellt. „Sechs Punkte ist super, schön, freut mich ganz arg, aber im Endeffekt sind die zwei Punkte viel wichtiger“, sagte der 25 Jahre alte Kölner am Sonntagabend nach dem fünften Saisonsieg der Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Draisaitl verpasste mit seinem ersten Sechs-Punkte-Spiel den NHL-Rekord nur knapp. Erst viermal waren einem Spieler der nordamerikanischen Profiliga sogar sieben Assists in einem Spiel gelungen, allein dreimal Superstar Wayne Gretzky - zuletzt 1986, ebenfalls für die Oilers.