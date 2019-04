NHL : Draisaitl und Edmonton verpassen die Play-offs

Las Vegas Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben endgültig keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs der NHL. Philipp Grubauer und Dominik Kahun dürfen dagegen weiter hoffen.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die K.o.-Runde der NHL verpasst. Die Oilers unterlagen am Montag bei Vizemeister Vegas Golden Knights 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Der 23-jährige Kölner bereitete das zwischenzeitliche 1:2 durch Oilers-Kapitän Connor McDavid in der 25. Minute vor. Teamkollege Tobias Rieder blieb ohne Zählbares in der Partie. Nach der verpassten Playoff-Qualifikation der Oilers dürften sowohl Draisaitl als auch Rieder dem deutschen Nationalteam für die bevorstehende Eishockey-WM in der Slowakei zur Verfügung stehen.