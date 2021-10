Viertes Spiel, vierter Sieg : Draisaitl marschiert mit den Oilers

Glendale Viertes Spiel, vierter Sieg: Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter ungeschlagen. Der 25-Jährige blieb beim 5:1 gegen die Arizona Coyotes diesmal ohne Scorerpunkt.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das vierte Saisonspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewonnen. Die Kanadier bezwangen die Arizona Coyotes auswärts mit 5:1. Allerdings blieb Draisaitl nach bisher acht Scorerpunkten am Donnerstag (Ortszeit) zum ersten Mal ohne Torbeteiligung. In der Pacific Division stehen die Oilers an der Spitze vor den ebenfalls noch ungeschlagenen San Jose Sharks.