NHL : Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg

Edmonton Mit zwei Treffern und einer Vorlage hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl beim 25. Saisonsieg der Edmonton Oilers geglänzt. Er erhöhte sein Scorerkonto um drei weitere Punkte.

Der 24 Jahre alte Kölner erhöhte am Dienstagabend (Ortszeit) beim 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)-Erfolg gegen die Nashville Predators sein Scorerkonto in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf 73 Punkte. Zunächst bereitete Draisaitl das 1:0 durch Ryan Nugent-Hopkins vor (10. Minute). In der Schlussminute des ersten Abschnitts gelang ihm der zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2, ehe er ins leere Tor traf und den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte (60.). Für den Fünften der Western Conference war es der vierte Sieg im fünften Spiel.