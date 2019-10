Eishockey in der NHL : Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg gegen Washington

Eishockey in der NHL

Mit zwei Treffern und einer Torvorlage hat Edmonton-Stürmer Leon Draisaitl seine Klasse in der NHL einmal mehr unter Beweis gestellt. Ihm gelang dabei auch das entscheidende Tor gegen die Washington Capitals in der Verlängerung.

Mit einem Doppelpack hat der deutsche Eishockey-Ausnahmestürmer Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der NHL zum Sieg geführt. Beim 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Washington Capitals mit Eishockey-Star Alexander Owetschkin sorgte der 23-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) mit seinem zweiten Treffer der Partie für die Entscheidung in der Overtime. „Das war ein großer Sieg für uns. Wir haben ein gutes Team geschlagen“, sagte Draisaitl, der mit den Oilers zuvor zweimal verloren hatte.