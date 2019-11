NHL : Oilers feiern Matchwinner Draisaitl

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins zum Erfolg geführt. Der 24-Jährige erzielte in der Verlängerung das entscheidende 2:1.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum zehnten Saisonsieg geschossen. Bei den Pittsburgh Penguins, die Nationalstürmer Dominik Kahun für die Partie aus dem Kader strichen, erzielte Draisaitl (63.) beim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) in der Verlängerung den entscheidenden Treffer - der 24-Jährige baute dadurch seine Führung in der Scorerliste der NHL mit nunmehr 26 Punkten (13 Tore, 13 Assists) aus.