NHL: Leon Draisaitl schießt die Edmondon Oilers in der Overtime zum Sieg

Edmonton Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zum Sieg in der Nachspielzeit geschossen. Doch die NHL staunt über seinen Vorlagengeber Connor McDavid

McDavid hatte zuvor schon das 2:1 durch Ryan Nugent-Hopkins aufgelegt. Der kanadische Ausnahmestürmer ist damit an elf der bislang 13 Oilers-Treffer in dieser Saison beteiligt gewesen (4 Tore, 7 Assists). Elf Scorerpunkte oder mehr in den ersten fünf Spielen waren in der Geschichte der Franchise zuvor nur zwei Spielern geglückt: Legende Wayne Gretzky (7x) und Jari Kurri (1983).