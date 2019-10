NHL : Gala von Draisaitl und McDavid bei Oilers-Triumph

Edmonton Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel gefeiert. Nationaltorhüter Grubauer musste dagegen eine Pleite hinnehmen.

Mit einer spektakulären Gala haben sich Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und Sturmpartner Connor McDavid den Frust über die erste Saisonpleite der Edmonton Oilers von der Seele geschossen. Zum 6:3-Triumph der Kanadier gegen die Philadelphia Flyers steuerte Draisaitl zwei Tore und einen Assist bei. McDavid kam sogar mit einem Tor und vier Vorlagen zum dritten Mal in seiner Karriere auf fünf Punkte in einem Spiel.

McDavid und Draisaitl führen mit 17 bzw. 15 Punkten auch die Scorerliste in der nordamerikanischen Profiliga NHL an. Für die Oilers war es der sechste Sieg im siebten Spiel, zuletzt hatte das Team beim 1:3 bei den Chicago Blackhawks erstmals in der noch jungen Spielzeit gepatzt. Mit zwölf Punkten ist Edmonton gemeinsam mit den Carolina Hurricanes bestes Team der Liga, Carolina hat aber schon eine Begegnung mehr ausgetragen.