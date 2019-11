NHL : Draisaitl mit Vorlage bei Edmontons 5:2-Sieg gegen San Jose

San Jose Leon Draisaitl setzt seine Punktejagd in der NHL fort. Zum 5:2-Erfolg der Oilers gegen die San Jose Sharks steuert er eine Vorlage bei. Torhüter Philipp Grubauer feiert derweil ein erfolgreiches Comeback nach zweiwöchiger Verletzungspause.

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL einen klaren Auswärtserfolg gefeiert. Die Kanadier besiegten die San Jose Sharks 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Der 24 Jahre alte Draisaitl gab die Vorlage zum 5:1 durch Connor McDavid in der 47. Minute. Es war sein 28. Assist in dieser Saison.

Draisaitl darf weiter vom Gewinn Art Ross Trophy für den besten Scorer der regulären Saison träumen. Der Kölner führt das Ranking vor McDavid (43) an. "Es wäre schön, so eine Trophäe mal zu gewinnen. Jeder Sportler will so etwas gewinnen, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden", hatte Draisaitl zuletzt bei Spox und DAZN gesagt. Wichtiger aber sei ihm der Erfolg des Teams. Edmonton liegt weiter an der Spitze der Pacific-Division.