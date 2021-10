Bestes Saisonspiel : Draisaitl glänzt mit vier Scorerpunkten gegen Anaheim

Edmonton Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit vier Scorerpunkten zu einem knappen Heimsieg gegen die Anaheim Ducks getragen. Deutschlands Sportler des Jahres traf beim 6:5 am Dienstagabend (Ortszeit) doppelt und bereitete zwei weitere Tore vor.

Die Oilers-Fans feierten im Anschluss so laut und wild, dass Draisaitl bei der Pressekonferenz nach der Partie mehrfach abgelenkt wurde, als er die Leistung der zweimal in Rückstand geratenen Mannschaft würdigte: „Wir haben ein paar großartige Menschen zu unserer Gruppe dazu geholt - und die sind noch dazu tolle Eishockey-Spieler. Wir haben viel Charakter in der Mannschaft.“