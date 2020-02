NHL-Scorerpunkte 80 bis 83 : Draisaitl mit vier Assists bei Oilers-Sieg

Köln Leon Draisaitl hat in der NHL einmal mehr seine überragende Form unterstrichen. Beim 8:3 der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames gab der Stürmer vier Vorlagen. Damit hat er nun in elf aufeinanderfolgenden Spielen Scorerpunkte gesammelt.

Die Erfolgsserie von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hält an. Der deutsche Nationalspieler trug sich auch beim 8:3 der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames und damit schon im elften Spiel nacheinander in die Scorerliste ein. Draisaitl steuerte vier Assists bei und führt in der NHL-Rangliste nun mit 83 Punkten vor Mitspieler Connor McDavid (79), der gegen die Flames auf zwei Tore kam.