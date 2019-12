Beim 3:2-Sieg in Vancouver : Draisaitl knackt mit Doppelpack Marke von 50 Scorerpunkten

Vancouver Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit zwei Treffern seine beeindruckende Saison in der NHL fortgesetzt. An der Spitze der Scorerliste steht aber ein Mannschaftskollege.

Gegen Vancouver markierte Draisaitl am Sonntag (Ortszeit) jeweils in Überzahl sowohl das zwischenzeitliche 2:2 in der 36. Minute als auch den Siegtreffer in der 41. Minute. Mit 17 Siegen aus 29 Spielen liegt Edmonton weiter an der Spitze der Pacific Division.