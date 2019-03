Eishockey in der NHL: Klatsche für Draisaitl und die Oilers - Grubauer brilliert

Eishockey in der NHL

Bittere Pleite für Leon Draisaitl, starke Leistung von Philipp Grubauer: Die beiden deutschen Nationalspieler haben im Play-off-Rennen der NHL ganz unterschiedliche Abende erlebt.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der nordamerikanischen NHL eine vorentscheidende Niederlage kassiert. Die Kanadier kamen am Dienstag (Ortszeit) auswärts bei den St. Louis Blues mit 2:7 (0:1, 2:3, 0:3) unter die Räder. Edmontons Rückstand auf den letzten Playoff-Rang in der Western Conference beträgt neun Spiele vor dem Ende der regulären Saison sieben Punkte.