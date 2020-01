Eishockey in der NHL : Draisaitl glänzt mit zwei Assists bei Sieg der Oilers

Eishockey in der NHL

Edmonton Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der NHL auf Erfolgskurs - und sammelt weiter fleißig Scorerpunkte. Torhüter Philipp Grubauer besiegt mit Colorado Avalanche Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem klaren Sieg in die Spielpause gegangen. Beim 7:3 gegen die Arizona Coyotes steuerte der deutsche Nationalspieler zwei Vorlagen bei. In der Scorerwertung der NHL, die wegen ihres All-Star-Wochenendes eine Pause einlegt, liegt Draisaitl mit 73 Punkten hinter Klubkollegen Connor McDavid (74), der diesmal zwei Tore erzielte.