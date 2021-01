Deutscher NHL-Star : Leon Draisaitl gelingt Siegtor in letzter Sekunde

Leon Draisaitl gelingt Siegtor in letzter Sekunde

Winnipeg Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers weniger als eine Sekunde vor Schluss zu einem 4:3-Auswärtssieg geschossen.

Gegen die Winnipeg Jets traf der wertvollste Spieler der vergangenen NHL-Saison am Sonntagabend (Ortszeit) nach Vorlage von Connor McDavid und kommt nun wie sein Teamkollege auf sieben Scorerpunkte in dieser Spielzeit. „Wir hatten da Glück am Ende“, sagte der 25-Jährige nach dem dritten Sieg im siebten Spiel.