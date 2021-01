NHL : Draisaitl führt Oilers mit erstem Saisontor zum Sieg

Frankfurt/Main Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seinen persönlichen Bann gebrochen und die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL aus ihrem ersten Tief der Saison geführt.

Beim 3:1-Erfolg gegen die Toronto Maple Leafs erzielte der MVP der vergangenen Spielzeit sein erstes Saisontor. Draisaitl brachte sein Team zu Beginn des letzten Drittels in Überzahl mit 2:1 in Führung und ebnete damit nach drei Niederlagen in Serie den Weg zum zweiten Sieg im fünften Spiel.