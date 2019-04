NHL-Play-offs : Grubauer fehlt mit Colorado nur noch ein Sieg

Denver Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer steht mit Colorado Avalanche kurz vor dem Einzug in die Runde der besten Acht. Das Team aus Denver führt gegen die Calgary Flames in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1.

Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer steht mit Colorado Avalanche dicht vor dem Sprung ins Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Das Team aus Denver gewann auch dank einer starken Vorstellung des deutschen Nationaltorhüters das vierte Play-off-Spiel gegen die Calgary Flames mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Best-of-Seven-Achtelfinalserie 3:1. Am Freitag hat Colorado in Kanada den ersten von drei Matchbällen.