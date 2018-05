NHL-Finale: Washington Capitals gewinnen Spiel zwei bei den Vegas Golden Knights

Las Vegas Die Washington Capitals haben im Finale der Eishockey-Profiliga NHL zurückgeschlagen. Washington gewann das zweite Duell mit den Vegas Golden Knights auf fremdem Eis mit 3:2, in der Best-of-seven-Serie steht es 1:1.

Am Samstag und Montag haben die Capitals nun Heimrecht, erst am Donnerstag kehrt der Kampf um den Stanley Cup ins Spielerparadies zurück.

Für Washington, seit 1974 Teil der NHL, geht es um den ersten Meistertitel. Die Golden Knights greifen schon in ihrem Debütjahr nach diesem Triumph, sie könnten damit als erstes Expansionsteam in der Premierensaison den Stanley Cup gewinnen. Zuletzt standen die St. Louis Blues in der Saison 1967/68 gleich in ihrer ersten Saison in der Finalserie.