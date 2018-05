NHL-Finale: Las Vegas Knights gewinnen Spiel eins gegen die Washington Capitals

Las Vegas Die Vegas Golden Knights haben das erste Stanley-Cup-Finale gegen die Washington Capitals gewonnen. Der Neuling aus der NHL setzte sich gegen die Mannschaft des nicht eingesetzten Nationaltorhüters Philipp Grubauer mit 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) durch.

Las Vegas führt die Best-of-Seven-Serie damit mit 1:0 an. Am Mittwoch (Ortszeit) findet das zweite Aufeinandertreffen erneut in Las Vegas statt.