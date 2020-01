NHL : Eishockey-Nationalspieler Draisaitl glänzt beim All-Star-Game

St. Louis Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit dem Team Pacific das NHL-All-Star-Game gewonnen. Draisaitl war als einziger Deutscher nominiert.

Durch den 5:4-Erfolg im Finale gegen das Team Atlantic holte die Pacific Divison zum dritten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten den Turniersieg. Der 24-jährige Draisaitl war am Samstagabend (Ortszeit) der einzige Deutsche, der für das Spektakel nominiert worden war. Mit insgesamt vier Toren und zwei Assists unterstrich der zweitbeste Scorer der nordamerikanischen Profiliga auch in St. Louis seine starke Form.