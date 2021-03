NHL : Draisaitls 16. Saisontor reicht Oilers nicht

Vancouver Trotz des 16. Saisontors von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers eine Niederlage kassierte. Bei den Vancouver Canucks verloren die Oilers mit 1:2. Nix zu holen gab es erneut auch für Tobias Rieder und die Buffalo Sabres.

Das nächste Tor von Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der NHL nicht zum fünften Sieg in Serie gereicht. Die Oilers verloren am Samstagabend (Ortszeit) 1:2 gegen die Vancouver Canucks, bei denen Nationalspieler Marc Michaelis auf knapp zwölfeinhalb Minuten auf dem Eis kam. Draisaitl hatte nach dem torlosen ersten Drittel den Treffer von Bo Horvat mit seinem 16. Saisontor ausgeglichen und damit im vierten Spiel in Serie getroffen. Tyler Myers traf im letzten Drittel aber zum Sieg für die Canucks, die damit ihren 13. Saisonerfolg verbuchten.