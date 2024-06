Nur der Körper gibt Rätsel auf Ein Sieg fehlt noch – Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers vor der Krönung in der NHL

Zum Vergleich: In den 18 vorherigen Play-offpartien schoss Draisaitl zehn Tore und gab 18 Vorlagen. Dies sind im Schnitt 1,6 Punkte pro Spiel. Gegen die aktuell zwar auch weltbeste Eishockey-Defensive Floridas sind es nur noch 0,5 Punkte. Nur an der effizienten Abwehr scheint dies nicht zu liegen. Beobachter in Nordamerika gehen davon aus, dass Draisaitl seit gut drei Wochen etwa mit einem gebrochenen Finger spielt. Wer genau hinsieht, kann erkennen, dass er bei seinen sonst so gefürchteten Schüssen kaum noch Druck auf Schläger und Puck bekommt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht – über Verletzungen spricht man speziell im Eishockey in der Regel nicht, in den Play-offs schon gar nicht.