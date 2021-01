NHL : Draisaitl glänzt bei erstem Oilers-Sieg mit vier Torvorlagen

Edmonton Auch dank vier Torvorlagen von Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihren ersten Saisonsieg in der NHL eingefahren.

Einen Tag nach der Auftaktniederlage gegen die Vancouver Canucks gewannen die Oilers am Donnerstag (Ortszeit) 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) gegen den kanadischen Rivalen. Die beiden Mannschaften trafen erneut aufeinander, weil die nordamerikanische Liga das Spielsystem angepasst hat. Wegen der Corona-Pandemie spielen in der Hauptrunde ausschließlich die kanadischen Teams gegeneinander, um Reisen in die USA zu vermeiden.