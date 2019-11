Eishockey in der NHL : Kahun trifft bei Pittsburgh-Sieg doppelt

Köln Die Edmonton Oilers kassieren den nächsten Rückschlag in der NHL. Leon Draisaitl gelingt ein Tor sowie eine Vorlage. Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun glänzt für die Pittsburgh Penguins.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL trotz einer weiteren starken Leistung eine Niederlage der Edmonton Oilers nicht verhindern können. Dem deutschen Nationalspieler gelangen beim 4:5 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars ein Tor sowie eine Vorlage, der 24-Jährige punktete damit im zwölften Spiel in Serie und führt die Scorerwertung (16 Tore, 27 Assists) der Liga weiter an. Edmonton belegt in der Western Conference Platz zwei.