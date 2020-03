NHL.Profi Kahun getradet : "Wie eine Ware an einen anderen Ort geschickt"

Köln Zwei Stunden hatte NHL-Profi Dominik Kahun Zeit, um seine Sache zu packen und nach Buffalo zu fliegen. Sein nun ehemaliger Verein, die Pittsburgh Penguins, hatten den deutschen Eishockey-Nationalspieler zu den Sabres getradet.

Die Schattenseiten der NHL überraschen Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun nicht mehr. "Du wirst wie eine Ware an einen anderen Ort geschickt. Aber so sind die Regeln, das weiß man", sagte der 24-Jährige der Bild am Sonntag. Kahun war erst am Montag von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres transferiert worden - nun kämpft er mit dem Team aus dem Bundesstaat New York um den Einzug in die Play-offs.