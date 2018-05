NHL: Alexander Owetschkin zieht mit Washington Capitals ins Finale um den Stanley Cup ein

Play-offs in der NHL

Tampa Die Washington Capitals aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben zum ersten Mal seit 1998 wieder das Stanley-Cup-Finale erreicht.

Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte am Mittwoch (Ortszeit) die Tampa Bay Lightning im entscheidenden siebten Spiel der Halbfinalserie klar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Capitals-Stürmer Alexander Owetschkin brachte die Gäste bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Andre Burakovsky (29. Minute/37.) erhöhte den Spielstand mit seinen beiden Toren im zweiten Spielabschnitt auf 3:0. Für den Endstand sorgte Nicklas Backstrom (57.), der den Puck ins leere Tor der Gastgeber schob.

4:1 in der Serie gegen Winnipeg : NHL-Neuling Vegas zieht ins Finale um den Stanley Cup ein

Washingtons Schlussmann Braden Holtby feierte mit 29 Paraden seinen zweiten Shutout in Folge. In der Best-of-Seven-Serie setzte sich Washington am Ende mit 4:3 nach Spielen durch.